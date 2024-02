Oppenheimer Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann die aktuelle Situation der Oppenheimer-Aktie betrachtet werden. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 72, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird hingegen ein "Neutral"-Rating vergeben, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Schlusskurs der Oppenheimer-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 38,63 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich hingegen ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Es wurde festgestellt, dass die Stimmung bezüglich Oppenheimer in den sozialen Medien überwiegend neutral war, aber in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen dominierten. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Jedoch wurde auch eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Oppenheimer daher in dieser Analyse ein "Schlecht"-Rating.