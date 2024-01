Oppein Home Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Oppein Home hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -43,53 Prozent verzeichnet, was mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite von Oppein Home mit 48,22 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Oppein Home derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 97,55 CNH, während der Kurs der Aktie bei 67,42 CNH um -30,89 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt mit 77,84 CNH um -13,39 Prozent unter dem Durchschnittskurs. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass der RSI7 bei 46,51 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Oppein Home weder überkauft noch überverkauft ist. Dagegen liegt der RSI25 bei 73,63, was bedeutet, dass Oppein Home hier als überkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält das Oppein Home-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen wurde bei Oppein Home keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Zusammengefasst bekommt Oppein Home daher für diese Stufe ein "Gut"-Rating.