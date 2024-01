Oppein Home Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf. Für die Oppein Home-Aktie beträgt der RSI-Wert 42,8, was auf Neutralität hinweist. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 71, was auf eine überkaufte Position hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich für Oppein Home deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Oppein Home-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -48,45 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Oppein Home-Aktie mit 67,12 CNH derzeit -12,32 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und -30,52 Prozent unter dem GD200. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.