OppFi Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten Wochen konnte bei Oppfi keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikanten Veränderungen in der Anzahl der Beiträge, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Oppfi daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Oppfi-Aktie aktuell bei 2,89 USD. Da der Aktienkurs bei 2,52 USD liegt und damit einen Abstand von -12,8 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein Wert von -29,21 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Oppfi liegt bei 72,73, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,53, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Oppfi-Aktie ist überwiegend positiv, mit 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, wird das Kursziel der Aktie auf 2,5 USD festgelegt. Dies würde zu einer Performance von -0,79 Prozent führen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Gut" eingestuft.