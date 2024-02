OppFi Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "OppFi":

Die Oppfi zeigt laut technischer Analyse ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage signalisiert mit einem Wert von 2,82 USD eine positive Entwicklung von +17,02 Prozent. Dies wird als "Gut" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3,96 USD, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Anlegermeinung zu Oppfi ist uneinheitlich. Während in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen eine neutrale Bewertung vorherrschte, wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung.

Das Sentiment zu Oppfi hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine Tendenz zu negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig hat die Aufmerksamkeit für das Unternehmen abgenommen, was ebenfalls als negativ bewertet wird. Insgesamt wird das Sentiment daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten geben eine gemischte Einschätzung ab. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen entfallen 1 auf "Gut", 1 auf "Neutral" und 0 auf "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,5 USD, was einer prognostizierten negativen Entwicklung von -24,24 Prozent entspricht. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Neutral".