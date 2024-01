OppFi Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "OppFi":

Die Analystenbewertung für Oppfi in den letzten 12 Monaten zeigt eine gute Einschätzung einmal und eine neutrale Einschätzung einmal, während das Rating "Schlecht" nicht vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Oppfi. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 4,3 USD und erwarten eine Entwicklung von -41,86 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 2,5 USD führt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Oppfi keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Es gab keine auffälligen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke war jedoch höher, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird und Oppfi insgesamt eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich einbringt.

Die Anleger-Stimmung bei Oppfi in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Oppfi-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.