Oportun Financial wird immer uninteressanter …

Oportun: Aktienanalyse und Bewertung

Das Unternehmen Oportun wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 3 Analysten bewertet, wobei das durchschnittliche Urteil "Gut" lautet. Es setzt sich aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Oportun. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 7,17 USD für das Wertpapier, was ein Aufwärtspotential von 175,64 Prozent vom letzten Schlusskurs von 2,6 USD bedeutet, was von den Analysten als positiv bewertet wird.

Die technische Analyse ergibt jedoch gemischte Signale. Der gleitende Durchschnittskurs der Oportun beträgt 4,98 USD, während die Aktie selbst bei 2,6 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz von -47,79 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,68 USD, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung als "Schlecht" führt. Die Gesamtbewertung für die technische Analyse fällt daher ebenfalls "Schlecht" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) der Oportun liegt bei 92,26, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher auch für diese Kategorie eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher insgesamt eine Gesamtbewertung als "Gut".

Insgesamt erhält Oportun also gemischte Bewertungen, wobei die durchschnittliche Analystenbewertung "Gut" ausfällt, während die technische Analyse und der Relative Strength Index zu negativen Einschätzungen führen. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt jedoch positive Anzeichen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.