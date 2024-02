Oportun Financial Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Analysten bewerten die Aktie von Oportun langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft, während 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet wurden. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 7,17 USD, was einer Erwartung von 93,69 Prozent entspricht. Derzeit liegt der Schlusskurs bei 3,7 USD, was ebenfalls einer "Gut"-Einstufung entspricht. Aufgrund aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Oportun-Aktie beträgt aktuell 5,18 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,7 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -28,57 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,68 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 3,7 USD liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Oportun auf Basis der trendfolgenden Indikatoren somit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Oportun in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen herausgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 29,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass Oportun überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die Oportun-Aktie in diesem Abschnitt.