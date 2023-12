Oportun Financial Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Aktie von Oportun liegt derzeit 5,22 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -29,65 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Oportun abgegeben, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 7,17 USD, was eine Steigerung um 97,43 Prozent vom aktuellen Kurs bedeuten würde. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Anleger-Stimmung zu Oportun ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung in den letzten Monaten. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.