Oportun Financial Aktie: Wird das der nächste Knaller?

In den letzten zwei Wochen wurde die Oportun-Aktie von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und die Einstufung "Gut".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Oportun-Aktie insgesamt ebenfalls als "Gut". Es liegen 3 Kaufempfehlungen, 0 neutrale Meinungen und 0 negative Einschätzungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Oportun-Aktie liegt bei 7,17 USD, was einem potenziellen Anstieg von 191,33 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch hier das Rating "Gut".

Die technische Analyse der Oportun-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird ein negativer Trend festgestellt. Daher erhält die Aktie in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die Auswertung der Anleger-Stimmung, der Analystenmeinungen, der technischen Analyse und des Sentiments, dass die Oportun-Aktie mit einem positiven Gesamtrating bewertet werden kann.