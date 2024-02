Oportun Financial Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse der Oportun-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,18 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3,53 USD weicht damit um -31,85 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,57 USD), liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (-1,12 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Oportun-Aktie.

Die Anlegerstimmung bezüglich Oportun war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab acht Tage lang hauptsächlich positive Diskussionen in den sozialen Medien, und keine negativen. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Oportun weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält Oportun sowohl in der technischen Analyse als auch in der Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating, während das Sentiment eine "Gut"-Bewertung erhält.