Oportun Financial Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Oportun-Aktie wird von Analysten positiv bewertet, wobei alle 3 Analysten in den letzten zwölf Monaten ein "Gut"-Rating vergeben haben. Es wurden keine aktuellen Analystenupdates zu Oportun veröffentlicht. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 7,17 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 85,66 Prozent steigen könnte. Auf Basis der abgegebenen Kursziele empfehlen die Analysten die Aktie als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Oportun-Aktie in den letzten 7 und 25 Handelstagen als überverkauft eingestuft wird. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 8, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 16,21 liegt. Beide Werte deuten auf ein "Gut"-Rating hin.

Das Anleger-Sentiment für die Oportun-Aktie ist überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen ist positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Oportun. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt erhält die Oportun-Aktie sowohl von Analysten als auch von Anlegern eine positive Bewertung, während das Stimmungsbild im Internet neutral bleibt.