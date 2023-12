Ophir Gold im Check!

Die Anleger-Stimmung gegenüber Ophir Gold war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, so die Auswertung der Kommentare in sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ophir Gold-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,28 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 0,12 CAD, was einem Unterschied von -57,14 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,15 CAD unter dem letzten Schlusskurs (-20 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine schlechte Bewertung für die Aktie. Der RSI7 liegt bei 75, was eine schlechte Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 47,06 eine neutrale Einstufung bedingt. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Ophir Gold schlechte Bewertungen. Die Diskussionsintensität war gering und es gab kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher schlechte Einschätzung für die Ophir Gold-Aktie, basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment im Netz.