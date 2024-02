Opera Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die technische Analyse von Opera zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,03 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 10,6 EUR liegt. Dies deutet auf eine Abwärtstendenz hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 10,73 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Opera auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI beträgt 30 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,38, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Opera in diesem Punkt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Opera bei 24,64, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Opera, wobei die technische Analyse auf ein "Neutral"-Rating hinweist, während die fundamentalen und sentimentalen Kriterien zu einer "Gut"-Bewertung führen.