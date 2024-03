Opera Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Aktienkurs von Opera hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 74,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 71,89 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 2,99 Prozent, und Opera liegt aktuell 71,02 Prozent darüber. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, hat Opera derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,42, was unter dem Branchendurchschnitt von 55,2 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 16,57 USD um +38,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +17,1 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie in beiden Zeiträumen führt.

Die Analysteneinschätzung für Opera liegt derzeit bei "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Opera, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 16,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -0,42 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Opera eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.