Openlearning Ltd Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse der Openlearning-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,02 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,019 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie etwa 5 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,02 AUD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI der Openlearning-Aktie liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,71, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Openlearning daher in Bezug auf den RSI eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet.

Insgesamt zeigt die technische Analyse sowie die Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung für die Openlearning-Aktie.