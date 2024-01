Openlearning Ltd Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war die Openlearning-Aktie Gegenstand positiver Diskussionen in den sozialen Medien, wobei ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um Openlearning, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der 7-Tage-RSI für die Openlearning-Aktie liegt bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (66,67) bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Openlearning-Aktie bei 0,02 AUD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,016 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -20%, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage von 0,02 AUD führt zu einer Distanz von -20% und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Openlearning daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Openlearning gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Openlearning daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.