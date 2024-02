Openlearning Ltd Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Openlearning-Aktie wird derzeit in einer charttechnischen Analyse betrachtet. Der aktuelle Kurs von 0,013 AUD liegt 35 Prozent unter dem GD200 von 0,02 AUD, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch im Vergleich zum GD50 von 0,02 AUD ergibt sich ein Abstand von -35 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um zu beurteilen, ob die Openlearning-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating zur Folge hat. Auch der RSI25 von 71,43 zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Openlearning-Aktie wird auch durch weiche Faktoren wie die sozialen Medien beeinflusst. Laut Analyse überwiegen die positiven Kommentare und Themen in den sozialen Plattformen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit wird die Stimmung als positiv bewertet.