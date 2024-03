Opendoor Technologies Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Analyse von Sentiment und Buzz rund um Opendoor zeigt, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum mittel ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ, mit nur drei positiven und zehn negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Opendoor mit 2,95 USD nun 6,05 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -9,79 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten charttechnischen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Opendoor liegt bei 33,33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,87, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für Opendoor.