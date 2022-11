Open Way nimmt am G20-Gipfel in Indonesien teil, um Fachwissen über Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der digitalen Wirtschaft zu vermitteln

Brüssel (ots/PRNewswire) -OpenWay, ein weltweit führender Entwickler für digitale Zahlungssoftware-Plattformen, gab heute bekannt, dass sein CEO Pavel Gubin am G20-Gipfel 2022 auf Bali, Indonesien, vom 13. bis 16. November teilnehmen wird.Der G20-Gipfel wird ein offizielles Forum für den Dialog zwischen den Staats- und Regierungschefs der G20-Mitgliedsstaaten und der globalen Geschäftswelt bieten. Pavel Gubin wird zu einer ausgewählten Gruppe von CEOs der weltweit führenden Unternehmen gehören, die am G20-Gipfel teilnehmen werden, um die wichtigsten Herausforderungen und Chancen unserer Zeit zu erörtern, ihre Erkenntnisse mit den teilnehmenden Staatsoberhäuptern zu teilen und künftige internationale Strategien und Initiativen zu diskutieren. Das diesjährige Gipfelprogramm umfasst Sitzungen, Gespräche und Diskussionen mit US-Präsident Joe Biden, dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, dem indischen Premierminister Narendra Modi, Bundeskanzler Olaf Scholz, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und anderen Staatsoberhäuptern der G20-Mitgliedstaaten.Der G20-Gipfel ist das wichtigste regierungsübergreifende Forum, in dem die Staats- und Regierungschefs der 19 größten Volkswirtschaften der Welt und der Europäischen Union zusammenkommen, um sich mit wichtigen Fragen der Weltwirtschaft wie der internationalen Finanzstabilität, der Eindämmung des Klimawandels und der nachhaltigen Entwicklung zu befassen. Der G20 spielt eine strategische Rolle bei der Sicherung des zukünftigen globalen Wirtschaftswachstums und Wohlstands. Zusammen repräsentieren die G20-Mitgliedsstaaten mehr als 80 Prozent des weltweiten BIP und 75 Prozent des internationalen Handels.Pavel Gubin, CEO von OpenWay, sagte: „Ich fühle mich geehrt, OpenWay auf dem wichtigsten zwischenstaatlichen Forum der Welt zu vertreten, das die Führer der größten Volkswirtschaften der Welt zusammenbringt. Der G20-Gipfel trägt zur Schaffung von mehr Wohlstand für die ganze Welt bei, indem er das globale Wirtschaftswachstum und die Integration beschleunigt.Digitale Zahlungen sind zum Lebenselixier der globalen Wirtschaft geworden und werden heute von allen Nationen als kritische Infrastruktur betrachtet. Im Laufe der Jahre hat unser globales Team aus erstklassigen Fachleuten eine Fülle von Fachkenntnissen im digitalen Zahlungsverkehr und in anderen Bereichen der digitalen Wirtschaft angesammelt, während es einige der größten und fortschrittlichsten Zahlungssysteme auf der ganzen Welt betreibt und ermöglicht. Aus diesem Grund wird OpenWay regelmäßig gebeten, politische Entscheidungsträger, Staatsoberhäupter und Regierungsorganisationen in Fragen der nationalen wirtschaftlichen Sicherheit und finanziellen Belastbarkeit zu beraten.Ich freue mich darauf, das von unserem globalen Expertenteam gesammelte Wissen weiterzugeben und Ideen und bewährte Verfahren mit den anwesenden Staatschefs und anderen Teilnehmern des G20-Gipfels Ende dieses Monats auszutauschen."Informationen zu OpenWayOpenWay ist der weltweit führende Entwickler und Anbieter der Software-Plattform Way4 für digitale Zahlungen. Wir helfen unseren Kunden – führenden Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen in 83 Ländern – den Zahlungsverkehr für Menschen rund um den Globus bequemer und effizienter zu gestalten. Mehr als 500 Zahlungsanbieter weltweit führen ihre digitalen Zahlungsgeschäfte auf Way4 durch. Mit mehreren Kompetenzzentren in Europa, Amerika, dem Nahen Osten, Asien und Afrika verfügt unser Team über ein umfassendes und ganzheitliches Verständnis von Kulturen und Fähigkeiten.www.openwaygroup.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/open-way-nimmt-am-g20-gipfel-in-indonesien-teil-um-fachwissen-uber-sicherheit-und-widerstandsfahigkeit-der-digitalen-wirtschaft-zu-vermitteln-301669667.htmlPressekontakt:Alina Chumakova,marketing@openwaygroup.com,+380505938505Original-Content von: OpenWay, übermittelt durch news aktuell