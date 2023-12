Open Text-Anleger wird’s freuen!

Die Open Text-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet, bei der der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage berechnet wurde. Dieser beträgt 52,42 CAD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 55,69 CAD, was einem Unterschied von +6,24 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 51,91 CAD liegt mit einem Unterschied von +7,28 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Open Text-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass diese überwiegend positiv gegenüber Open Text eingestellt sind. Von insgesamt 13 Tagen waren 12 positiv und nur 1 negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Darüber hinaus haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung wies. Dies führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Open Text aktuell 20 beträgt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Softwarebranche, die durchschnittlich ein KGV von 36 haben, ist Open Text aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Dividendenpolitik von Open Text zeigt ein Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 2. Dies entspricht einer negativen Differenz von -15,04 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software". Daher erhält Open Text in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.