Open Text Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

In den letzten Wochen konnte bei Open Text eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigte. Daher erhält Open Text in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Open Text für diese Stufe daher ein "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt Open Text mit einer Rendite von 28,52 Prozent mehr als 33 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,07 Prozent aufweist, liegt Open Text mit 36,59 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Open Text, mit acht positiven, drei negativen und drei unklaren Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch hier zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Open Text von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Open Text gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,85 % aus, was 15,13 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 17,99 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.