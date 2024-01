Open Text Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Bei einer Dividende von 2,85 % ist Open Text im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (22 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 19,15 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Open Text in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls negative Signale, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die geringere Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit nicht im Fokus der Anleger steht.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Open Text. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Open Text von 53,63 CAD eine +2,19 Prozent Entfernung vom GD200 (52,48 CAD) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 52,54 CAD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand +2,07 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Open Text-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.