Open Text Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Open Text als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Open Text-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 67,37, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,4, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Open Text investieren, könnten bei einer Dividendenrendite von 2,85 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Software-Branche einen geringeren Ertrag von 15,04 Prozentpunkten erzielen. Die Dividenden des Unternehmens liegen somit unter dem Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Open Text bei 20,33, was unter dem Branchendurchschnitt (46 Prozent) liegt. Die Software-Branche weist einen KGV-Wert von 37,45 auf. Aus dieser Sichtweise ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine positive Einschätzung für die Aktie von Open Text abgegeben: 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Open Text. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 53 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 53,2 CAD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -0,38 Prozent hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie von Open Text als "Gut".