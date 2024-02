Open Text Aktie: Was passiert jetzt?

Open Text - Eine Analyse

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Open Text wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Open Text in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Open Text-Aktie mit einem Kurs von 54,6 CAD inzwischen -1,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +2,73 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, so wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung für die Open Text-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Open Text-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Open Text vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 53 CAD, was einem Abwärtspotenzial von -2,93 Prozent entspricht. Daraus leitet sich eine "Neutral"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Open Text somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index, dass die Open Text-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Open Text-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,33, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,83, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.