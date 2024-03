Open Text Aktie: In Lauerstellung

Die Open Text-Aktie wird derzeit technisch analysiert und auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft, da der GD200 bei 52,97 CAD liegt, was 2,36 Prozent über dem aktuellen Kurs von 51,72 CAD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 54,61 CAD, was einer Abweichung von -5,29 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Open Text mit 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28,78 Prozent in der "Software"-Branche. Dies bedeutet eine Differenz von -26,29 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Open Text liegt bei 64,5 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 62,07 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit erhält Open Text für diesen Punkt der Analyse ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer unterdurchschnittlichen Aktivität geführt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Allerdings wurde auch eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung festgestellt, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.