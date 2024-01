Open Text Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Open Text-Aktie weist momentan eine Dividendenrendite von 2,85 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 22 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Informationstechnologie" konnte die Aktie von Open Text im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,64 Prozent erzielen, was 35,17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der "Software"-Branche beträgt 7,29 Prozent, und Open Text übertrifft diesen Wert um 35,36 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Open Text-Aktie liegt aktuell bei 20,33, was 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Software" ist. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein Rating von "Gut".

In der technischen Analyse wird die Open Text-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 52,54 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 55,62 CAD liegt, was einer Überperformance von +5,86 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 53,14 CAD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +4,67 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie somit in diesem Bereich ebenfalls mit "Gut" bewertet.