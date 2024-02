Open Text Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Open Text hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 22,65 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -6,16 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Open Text eine Outperformance von +28,81 Prozent aufweist. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen punkten, denn hier lag die Rendite bei -3,61 Prozent, während Open Text um 26,25 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Open Text weist ein KGV von 32,85 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 43,76. Somit wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Open Text-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 53,16 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 53,93 CAD weicht nur um +1,45 Prozent davon ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (55,56 CAD) weist eine ähnliche Abweichung von -2,93 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich ein überwiegend positives Bild in den sozialen Medien. Die Diskussion drehte sich an 13 Tagen hauptsächlich um positive Themen, ohne negative Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls mehrheitlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Open Text eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Open Text von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.