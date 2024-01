Open Text Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Open Text in den sozialen Medien gesprochen, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Themen rund um Open Text positiv war. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft. Zudem wurden 4 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Open Text liegt bei 41,22, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich hat Open Text in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +34,17 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche erzielt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance mit 33,67 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten schätzen die Aktie von Open Text auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 1 als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 53 CAD, was einer Erwartung von -4,83 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.