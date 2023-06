Open Source-Videokonferenzlösung OpenTalk ab sofort als Cloud-Service verfügbar

Berlin (ots) -OpenTalk, der Berliner Anbieter für sichere Videokonferenzen, stellt seine gleichnamige Videokonferenzlösung ab sofort auch als "Software as a Service" (SaaS) zur Verfügung. Der Anbieter betreibt die Konferenzen DSGVO-konform in seinen eigenen deutschen Rechenzentren und erfüllt höchste Sicherheits- und Datenschutzansprüche, auch für Verschlusssachen. Damit gibt es für Europa eine sofort nutzbare, sichere Alternative zu US-basierten Anbietern wie Zoom, MS Teams oder WebEx.OpenTalk ist eine von Grund auf neu konzipierte Lösung für vertrauliche Videokonferenzen auf Open-Source-Basis. Mit seiner modernen containerbasierten IT-Architektur und strikter Datentrennung ist OpenTalk insbesondere für den Einsatz in Politik, Verwaltung, Universitäten und Schulen sowie Unternehmen geeignet. OpenTalk verfügt über verschiedene Tarifstufen. Neben einem kostenlosen "Starter"-Tarif, gibt es den "Standard"-Tarif für 7,50 Euro mtl. (netto) für Konferenzen mit bis zu vier Stunden Dauer und bis zu 50 Teilnehmenden. Im "Premium"-Tarif für 12,50 mtl. (netto) sind eine unbegrenzte Anzahl an Konferenzräumen sowie zeitlich unbegrenzte Konferenzen mit bis zu 200 Teilnehmenden verfügbar.Weitere Informationen über Funktionen von OpenTalk: https://opentalk.eu/deÜber OpenTalkOpenTalk ist die sichere, deutsche Videokonferenzlösung für alle, die Wert auf Produktivität, Datenschutz und digitale Souveränität legen und bietet eine echte europäische Alternative zu etablierten amerikanischen Plattformen. Dabei kann OpenTalk sowohl im eigenen Rechenzentrum betrieben werden (On-Premise) als auch unkompliziert als sofort nutzbarer und DSGVO-konformer Cloud-Service bezogen werden (SaaS). OpenTalk richtet sich an öffentliche Institutionen, den Bildungsbereich, Provider und Unternehmen jeder Größe, die eine vertrauliche, effektive und skalierbare Videokonferenzlösung wünschen.OpenTalk wurde von der Berliner Heinlein Gruppe von Grund auf neu entwickelt - mit 30 Jahren Erfahrung in der Konzeption und dem Betrieb sicherer Kommunikation. Zur Heinlein Gruppe gehören die Linux- und Open Source-Spezialisten von Heinlein Support sowie der sichere E-Mail-Anbieter mailbox.org. Erfahren Sie mehr: https://opentalk.euPressekontakt:Schwartz Public RelationsLara NeidhartTel: +49 89 211 871 64Email:ln@schwartzpr.deOriginal-Content von: OpenTalk, übermittelt durch news aktuell