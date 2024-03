Open Lending Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Open Lending-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (12 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 70,94 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Open Lending daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Open Lending beschäftigt hat.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer neutralen Bewertung geführt, da die Diskussionintensität mittel war und die Rate der Stimmungsänderung negativ.

Die technische Analyse zeigt, dass die Open Lending-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.