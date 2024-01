Open Lending Aktie: Eine neue Chance!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Open Lending. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Open Lending-Aktie ein Durchschnitt von 8,17 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,42 USD, was einem Unterschied von +3,06 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,75 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+24,74 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysten bewerten die Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, jedoch prognostizieren sie ein Aufwärtspotential von 28,27 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv in den letzten Tagen. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Somit ergibt sich eine insgesamt positive "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Open Lending.