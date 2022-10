Die Open Compute Project Foundation erklärt Nachhaltigkeit zu ihrem fünften Grundsatz und einem vorrangigen Projekt

San Jose, Kalifornien, Usa (ots/PRNewswire) -Förderung der Einführung drastischer Klimamaßnahmen, Erprobung diverser Ansätze und InnovationHeute erklärte die OCP Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die Innovationen im Hyperscale-Bereich anbietet, Nachhaltigkeit zu einem neuen vorrangigen Projekt und zu ihrem fünften Grundsatz. In Zukunft wird die Organisation sicherstellen, dass bei allen OCP-Projekten von Anfang an der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit gelegt wird. Das wichtige OCP-Nachhaltigkeitsprojekt wird Berichtsziele festlegen, Pläne zur Einhaltung externer Vorschriften und bewährter Praktiken entwickeln und überwachen, hochwertige Nachhaltigkeitskennzahlen festlegen, die über die herkömmlichen Messwerte für Rechenzentren (wie Stromverbrauchseffizienz) hinausgehen, und Roadmaps für Nachhaltigkeitstechnologien und -prozesse erstellen, die die OCP-Gemeinschaft im Rahmen der neuen OCP-Nachhaltigkeitsgrundsätze befolgen kann.Die in sämtlichen Bereichen der Open Compute Project Foundation ergriffenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen werden sich auf die technologiespezifische Umsetzung der Vorgaben konzentrieren, die im neuen OCP-Nachhaltigkeitsprojekt festgelegt wurden. Derzeit gibt es im OCP Nachhaltigkeitsbemühungen in Bezug auf kühlende Umgebungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3680683-1&h=714739174&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3680683-1%26h%3D2695052152%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.opencompute.org%252Fprojects%252Fcooling-environments%26a%3Dcooling%2Benvironments&a=k%C3%BChlende+Umgebungen) , die eine Steigerung der Wärmemanagement-Effizienz mit flüssigkeitsbasierten Kühltechnologien wie Immersionskühlung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3680683-1&h=4235285838&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3680683-1%26h%3D1240911735%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.opencompute.org%252Fprojects%252Fimmersion%26a%3Dimmersion&a=Immersionsk%C3%BChlung) und Kühlplattenkühlung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3680683-1&h=2272854441&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3680683-1%26h%3D2759766143%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.opencompute.org%252Fprojects%252Fcold-plate%26a%3Dcold%2Bplate&a=K%C3%BChlplattenk%C3%BChlung) sowie Wärmerückgewinnung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3680683-1&h=2372809114&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3680683-1%26h%3D1669227197%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.opencompute.org%252Fprojects%252Fheat-reuse%26a%3Dheat%2Bre-use&a=W%C3%A4rmer%C3%BCckgewinnung) bewirken sollen. Über die thermische Optimierung hinaus bemühen sich Rechenzentren um die Optimierung der mit dem Betrieb und dem Bau von Rechenzentren sowie der Herstellung von IT-Geräten verbundenen Kohlenstoff-Emissionen. Die Schaffung von Kreislaufsystemen stellt ebenfalls einen wichtigen Schwerpunkt dar, um den Lebenszyklus der physischen IT-Infrastruktur positiv zu steuern. So muss Firmware beispielsweise offen sein, um die Wiederverwendung zu fördern und die langfristige Nachhaltigkeit zu verbessern. Die Hardware-Spezifikationen im OCP entwickeln sind ständig weiter, damit die Produkte so lange wie möglich in Gebrauch bleiben können. Sie werden auf Kreislauffähigkeit ausgelegt, damit die Infrastruktur im Rechenzentrum wiederverwendet werden kann und letztendlich die Wiederverwertung von Komponenten und Materialien bei der Stilllegung ermöglicht wird.„Die OCP-Gemeinschaft ist dafür verantwortlich, einen Beitrag zur Umweltfreundlichkeit der Branche zu leisten und in ihrem Einflussbereich den Dialog zu fördern, um einen Wandel in Bezug auf die in Rechenzentren eingesetzten Technologien herbeizuführen. Die Grundsätze des OCP fördern Offenheit, die es ermöglicht, die effizientesten Entwürfe für skalierbare Datenverarbeitung regulär anzubieten. Diese Offenheit bringt das OCP in eine einzigartige Position, um einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Das Hinzufügen eines Mandats für Nachhaltigkeit, das Transparenz, Kreislaufwirtschaft und gebundenen Kohlenstoff in IT-Ausrüstung, Silizium und Rechenzentren berücksichtigt, wird uns in eine bessere Lage versetzen, um der Branche zu helfen, ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren", erklärt George Tchaparian, CEO der Open Compute Project Foundation.Damit das prognostizierte Wachstum der Branche von der damit einhergehenden Umweltbelastung entkoppelt wird, müssen Hyperscale- und Serverhousing-Rechenzentren bestehende und künftige Nachhaltigkeitsstrategien und -lösungen forcieren, um die Umweltauswirkungen insgesamt zu reduzieren. Die OCP Foundation ist der Ansicht, dass sie die Lieferkette am wirksamsten und unmittelbarsten beeinflussen kann, indem sie standardisierte Kennzahlen entwickelt und die Datentransparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette fördert, Standards für die Eigentumsübertragung entwickelt und dazu beiträgt, den Kreislaufgedanken bereits in den frühen Phasen des Lebenszyklus bzw. der Planung der gesamten IT-Infrastruktur, einschließlich der Gebäude und IT-Geräte, zu verankern, sowie indem sie Bewusstseinsbildungs- und Sensibilisierungsarbeit leistet.Informationen zur Open Compute Project FoundationDas Herzstück des Open Compute Project (OCP) ist eine Gemeinschaft von Betreibern großer Rechenzentren, die sich mit Telekommunikations- und Serverhousing-Anbietern sowie IT-Anwendern in Unternehmen zusammengeschlossen haben, um gemeinsam mit Herstellern offene Innovationen zu entwickeln, die in Produkte eingebettet von der Cloud bis zu den Endgeräten eingesetzt werden können. Die OCP Foundation hat die Aufgabe, die OCP-Gemeinschaft zu fördern und zu unterstützen, um die Bedürfnisse des Marktes zu decken und die Zukunft zu gestalten, indem sie Innovationen im Hyperscale-Bereich für alle zugänglich macht. Die Erfüllung der Marktanforderungen wird durch offene Designs und Best Practices erreicht und dadurch, dass Rechenzentren und IT-Ausrüstungen Innovationen integrieren, die von der OCP-Gemeinschaft für Effizienz, Betrieb im großen Maßstab und Nachhaltigkeit entwickelt wurden. Die Zukunft zu gestalten, bedeutet, in strategische Initiativen zu investieren, die das IT-Ökosystem auf tiefgreifende Veränderungen vorbereiten, wie KI und ML, Optik, fortschrittliche Kühltechniken und kompositionsfähiges Silizium. 