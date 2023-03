OpenLight gibt Verfügbarkeit des ersten Prozessdesign-Kit-Samplers bekannt, um Komponententests zu beschleunigen

Mountain View, Kalifornien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -Neues Produkt bietet Flexibilität bei Labortests und erhöht die PIC-Designgenauigkeit für eine schnellere MarkteinführungUm die Vertrautheit mit Prozesstechnologien und die Zugänglichkeit photonischer integrierter Schaltungen (PICs) zu verbessern, gab OpenLight (https://openlightphotonics.com/) heute die allgemeine Verfügbarkeit seines Prozessdesign-Kit(PDK)-Samplers bekannt. Der PDK-Sampler ist ein einzigartiges PIC auf Chip-Ebene, das die standardmäßigen PDK-Komponenten von OpenLight enthält, die es Kunden ermöglichen, PDK-Elemente in ihrem eigenen Labor umfassend zu testen und Modelle zu validieren, um in einem PH18DA-Tapeout Erfolg beim ersten Durchlauf zu ermöglichen. Zu den Komponenten gehören der heterogene Laser von OpenLight, der optische Verstärker, der 100G PAM4 EAM-Modulator und andere aktive und passive Komponenten des PH18DA-Prozesses von Tower.Die Einführung neuer Prozesstechnologien beinhaltet häufig eine steile Lernkurve und ist für die Kunden immer wieder eine Herausforderung, insbesondere angesichts der jüngsten Fortschritte im Bereich der Silizium-Photonik. Dieses neue Branchenangebot bietet Kunden eine Vereinfachung, da sie einzelne PDK-Elemente sofort testen können, indem sie direkt Labordaten abrufen, bevor sie ein kundenspezifisches PIC-Design erstellen. Indem die Kunden PDK-Komponenten in ihren eigenen Laboren testen können, gewinnen sie mehr Vertrauen in den Tower PH18DA-Prozess und können PICs optisch und elektrisch testen.„Mit diesem ‚Eines-von-allem'-PIC, das über Tower Semiconductor zur Verfügung gestellt wird, haben Kunden eine bessere Basis zum Testen jeder PDK-Komponente, die über unsere offene Plattform verfügbar ist", erklärte Dr. Adam Carter, CEO von OpenLight. „OpenLight hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Industrie als erstes Unternehmen die richtigen Design-Tools zur Verfügung zu stellen und die Nutzung von PICs in großem Umfang in einer Vielzahl von Märkten und Anwendungen zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, mit unserem leistungsstarken PDK-Sampler den Weg für Designs der nächsten Generation zu ebnen."„OpenLight ergänzt das bestehende Open-Foundry-Angebot von Tower weiterhin", sagte Dr. Marco Racanelli, Senior Vice President und Geschäftsführer der Analog-Geschäftseinheit von Tower Semiconductor. „Als Partner von OpenLight wird dieser Schritt den PH18DA-Prozess von Tower für gemeinsame Kunden zugänglicher machen und ihnen helfen, unsere Technologie optimal zu nutzen."OpenLight ging im Juni 2022 als unabhängiges Unternehmen an den Start und führte die weltweit erste offene Silizium-Photonik-Plattform mit heterogen integrierten III-V-Komponenten ein. Das Unternehmen kündigte die allgemeine Verfügbarkeit seines PDK im vergangenen November an.Der PDK-Sampler von OpenLight enthält zwei PICs. Wenn Sie sich mit OpenLight bezüglich der aktuellsten Verfügbarkeit und Preisen in Verbindung setzen möchten, wenden Sie sich bitte an info@openlightphotonics.com. (mailto:info@openlightphotonics.com) Weitere Informationen erhalten Sie auf https://openlightphotonics.com/. (https://openlightphotonics.com/)Informationen zu OpenLightOpenLight verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Photonik-Design. Unsere Führungs- und Entwicklungsteams liefern die weltweit erste offene Silizium-Photonik-Plattform mit integrierten Lasern, um die Leistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit von Designs für Telekommunikations-, Datenkommunikations-, LiDAR-, Gesundheits-, HPC-, AI- und Optical-Computing-Anwendungen zu verbessern. Mit über 200 Patenten bringt OpenLight optische Lösungen an Orte, an denen sie noch nie zuvor vorhanden waren, und ermöglicht Technologien und Innovationen, die bisher nicht möglich waren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Santa Barbara, Kalifornien, mit Büros im Silicon Valley. Weitere Informationen finden Sie auf www.openlightphotonics.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2012653/OpenLight_PDK_Sampler.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/openlight-gibt-verfugbarkeit-des-ersten-prozessdesign-kit-samplers-bekannt-um-komponententests-zu-beschleunigen-301761220.htmlPressekontakt:Roshin Mathew,The Hoffman Agency,213-374-6113,rmatthew@hoffman.comOriginal-Content von: OpenLight, übermittelt durch news aktuell