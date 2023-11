OpenAI-Verwaltungsrat schasst KI-Ikone Sam Altman – Microsoft der große Gewinner

Liebe Anleger,

Haben sie nicht? – Haben Sie doch! Ungläubig wurde am vergangenen Freitag über Slack in den Arbeitsgruppen über die Entlassung des OpenAI-Chefs und Mit-Gründer Sam Altman gerätselt. Der Verwaltungsrat hatte kurz zuvor via Google Meet Sitzung den Boss vor die Tür gesetzt und damit ein Beben in der Branche ausgelöst. Nicht nur bei OpenAI und unter IT-lern mit unterschiedlichen Weltanschauungen, sondern selbst bei Unternehmens-Insidern wie Microsoft. Der OpenAI-Anteilseigner soll „schockiert“ gewesen sein.

Keine Frage: Sam Altman ist eine KI-Ikone und so ziemlich der erste Name, mit dem man ChatGPT in Verbindung bringt. Und wegen fehlendem Können wurde Altman wohl auch nicht geschasst. Was ihm zum Verhängnis wurde, sind vermutlich zwei Sachen. Erstens, die Struktur des Verwaltungsrats, der überaus...