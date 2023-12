Ooooo Entertainment Commerce Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Ooooo Entertainment Commerce Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Ooooo Entertainment Commerce derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,02 CAD, während der Kurs der Aktie (0,01 CAD) um -50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,01 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ooooo Entertainment Commerce Aktie liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Alles in allem führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".

