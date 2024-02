Ooooo Entertainment Commerce Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Ooooo Entertainment Commerce wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit wird die Gesamtbewertung für Ooooo Entertainment Commerce in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ooooo Entertainment Commerce-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 7-Tage-RSI im Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ooooo Entertainment Commerce.

Eine technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ooooo Entertainment Commerce-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -50 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Ooooo Entertainment Commerce in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Ooooo Entertainment Commerce.