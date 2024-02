Ooma Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Ooma":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Auswertung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Ooma-Aktie, so liegt der aktuelle Wert bei 59. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und liegt bei 52,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Ooma.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Ooma derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,52 USD, während der Kurs der Aktie bei 10,14 USD um -19,01 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,53 USD, was einer Abweichung von -3,7 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Ooma in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -22,76 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um -5,18 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Underperformance von -17,58 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -11,12 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Ooma 11,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Ooma zu verzeichnen war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte somit positive Signale und die Aktie erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde über Ooma deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie ein "Gut"-Rating.