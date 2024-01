Ooma Aktie: Der absolute Knall!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Ooma. Als Resultat stuft die Redaktion die Aktie als "Neutral" ein, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Ooma beträgt das aktuelle KGV 130, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt ein KGV von 34 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Ooma daher derzeit überbewertet, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ooma ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Zahlen zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Ooma-Aktie liegt bei 71,88, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 59,24 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Aktuelle Investoren in die Aktie von Ooma können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Telekommunikationsdienste einen geringeren Ertrag in Höhe von 8 Prozentpunkten erzielen. Damit schneidet das Unternehmen in Bezug auf Dividenden schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.