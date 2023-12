Ooma Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Ooma":

Die technische Analyse der Ooma ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 12,88 USD liegt, während die Aktie selbst bei 11,16 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -13,35 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 11,15 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +0,09 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Aus den Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate erhält die Ooma-Aktie im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 61,29 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ooma 130, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 11, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage Basis mit 54,86 bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ooma.