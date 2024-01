Onyx Acquisition I Co Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Die technische Analyse der Onyx Acquisition I zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 10,81 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 11,04 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +2,13 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 10,97 USD erreicht, was einer Differenz von +0,64 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI der Onyx Acquisition I einen Wert von 16,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 12, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird und somit auch auf dieser Basis die Einstufung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Onyx Acquisition I langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Onyx Acquisition I eingestellt waren. An einem Tag drehte sich die Diskussion vor allem um positive Themen, ohne negative Diskussionen. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Onyx Acquisition I daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Onyx Acquisition I von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.