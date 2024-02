Onto Innovation Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Anlegerstimmung für Onto Innovation ist überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten 11 Tagen gab es hauptsächlich positive Themen, während an drei Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Onto Innovation daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Onto Innovation liegt bei 36,97, was eine neutrale Bewertung ergibt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 40,24, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für die nächsten 25 Tage hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Onto Innovation-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 128,7 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 178,46 USD lag. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der bei 157,86 USD liegt, ergibt sich eine positive Bewertung.

Die langfristige Meinung der Analysten ist ebenfalls positiv, mit einer Gesamtbewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, wird das Kursziel der Analysten auf 0 USD festgelegt, was zu einer negativen Performance von -100 Prozent führen würde. Dennoch wird die Gesamteinschätzung der Analysten als "Gut" bewertet.