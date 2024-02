Onto Innovation Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Onto Innovation-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 24,75, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des RSI eine Einstufung von "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der GD200 bei 126,92 USD liegt, während der Aktienkurs bei 182,23 USD um +43,58 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 155,2 USD, was einer Abweichung von +17,42 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Basis ein Rating von "Gut".

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Onto Innovation-Aktie sind alle 1 Bewertungen "Gut", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, was das Rating weiterhin bestätigt.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Kriterium für die Stärke der Diskussion zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Onto Innovation daher für dieses Kriterium ein "Schlecht"-Rating.