Ontex NV Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Derzeit schüttet Ontex Dividenden aus, die nur leicht niedriger sind als der Branchendurchschnitt für Persönliche Produkte. Dies bedeutet, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher wird Ontex in Bezug auf diesen Faktor ebenfalls als "neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was auch zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird Ontex daher als "neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ontex liegt mit 32,65 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt für Persönliche Produkte. Aufgrund dieser Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie ebenfalls als "neutral" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Ontex eine Performance von -12,72 Prozent, was zu einer Unterperformance von -12,72 Prozent im Branchenvergleich führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Ontex daher mit einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie bewertet.