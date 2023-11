Orient Securities Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen wurde ein grünes Stimmungsbarometer verzeichnet, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet werden konnten. An vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Orient Securities -China. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut", was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Orient Securities -China-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,96 CNH. Der letzte Schlusskurs (8,71 CNH) weicht somit um -12,55 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 9,04 CNH, was den letzten Schlusskurs von -3,65 Prozent abweichen lässt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Orient Securities -China-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für die Orient Securities -China liegt aktuell bei 75,56, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,23 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") 2,48 Prozent über dem Durchschnitt (8,74 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 9,81 Prozent, wobei Orient Securities -China aktuell 1,41 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.