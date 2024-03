Ontex NV Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Diskussionen über Ontex in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich deutlich positive Meinungen gehäuft, und es wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Ontex bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ontex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,23 EUR. Der letzte Schlusskurs von 7,215 EUR weicht somit um -0,21 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 7,42 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -2,76 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt. Somit erhält die Ontex-Aktie in technischer Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Ontex beträgt derzeit 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt in der "Persönliche Produkte"-Branche. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ontex liegt bei 32,65, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.