Ono Pharmaceutical Aktie: Endlich geschafft?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Ono Pharmaceutical eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ono Pharmaceutical eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Ono Pharmaceutical beträgt derzeit 3,14 %, was nur leicht höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,38 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs der Ono Pharmaceutical-Aktie am letzten Handelstag bei 2507,5 JPY lag, was einem Rückgang von 3,95 % entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (2610,7 JPY) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (2530,49 JPY) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ono Pharmaceutical liegt derzeit bei 9,22 Euro, was 94 % weniger ist als der Branchendurchschnitt von 161. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" und unterbewertet eingestuft.