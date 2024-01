Ono Pharmaceutical Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ono Pharmaceutical":

Das japanische Pharmaunternehmen Ono Pharmaceutical wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,91 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Aktie eine Rendite von -23,87 Prozent, was 24,93 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflegesektors liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -6,11 Prozent, und Ono Pharmaceutical liegt aktuell 17,76 Prozent darunter. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Unterperformance als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Ono Pharmaceutical bei 0,28 liegt, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 62,59 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ono Pharmaceutical ist neutral. In den vergangenen Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Basierend auf diesen Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.