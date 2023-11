Ono Pharmaceutical Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Ono Pharmaceutical wurden zuletzt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ono Pharmaceutical befasst. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Ono Pharmaceutical ist derzeit +0,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +3,11 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Ono Pharmaceutical lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität hervorgebracht und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ono Pharmaceutical liegt der RSI7 aktuell bei 48,97 Punkten und der RSI25 bei 47,12 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt. Insgesamt erhält das Ono Pharmaceutical-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating.