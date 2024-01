Online Vacation Center Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Online Vacation Center wird aktuell bei 25 eingestuft, was als „Gut“ betrachtet wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 20 und wird ebenfalls als „Gut“ bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Online Vacation Center-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,59 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,75 USD) weicht also um +27,12 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,6 USD eine Abweichung von +25 Prozent, was ebenfalls als positiv eingestuft wird. Somit erhält die Online Vacation Center-Aktie insgesamt eine „Gut“-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Online Vacation Center beschäftigt hat.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität im letzten Monat nicht signifikant zugenommen oder abgenommen hat. Daher wird die Online Vacation Center-Aktie insgesamt als „Neutral“ bewertet.